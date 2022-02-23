Атлетико - Манчестер Юнайтед (23.02.2022) | Лига чемпионов 2021/2022 Дата публикации: 24-02-2022

Предлагаем вашему вниманию запись матча Атлетико - Манчестер Юнайтед, который состоялся 23 февраля 2022 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2021/2022, 1/8 Финала, 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.