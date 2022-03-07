Биатлон: Кубок Мира 2021-22 | 08-й этап | Контиолахти | Женщины. Преследование 06.03.2022
Дата публикации: 07-03-2022
|Воскресенье 06 марта
|23:30 Милуоки - Финикс
|Понедельник 07 марта
|00:00 Миннесота - Даллас
|02:00 Вашингтон - Индиана
|03:00 Чикаго - Тампа-Бэй
|03:00 Каролина - Сиэтл
|03:00 Виннипег - Рейнджерс
|03:00 Хьюстон - Мемфис
|03:00 Оклахома - Юта
|03:30 Кливленд - Торонто
|04:00 Анахайм - Сан-Хосе
|04:00 Вегас - Оттава
|04:00 Денвер - Нью-Орлеан
|06:00 Клипперс - Нью-Йорк
|14:00 Краснодар - Урал
|14:00 Барыс - Металлург Мг
|16:30 Зенит - Уфа
|16:30 Ростов - Сочи
|17:00 Локомотив - ЦСКА
|17:00 Нефтехимик - Трактор
|19:00 Ахмат - Рубин
|22:30 Ноттингем - Хаддерсфилд
|23:00 Тоттенхэм - Эвертон
|23:00 Атлетик - Леванте