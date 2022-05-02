Торонто Мэйпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг 02.05.2022 запись матча Дата публикации: 03-05-2022

Предлагаем вашему вниманию запись матча Tampa Bay Lightning vs Toronto Maple Leafs, который состоялся 02 мая 2022 года, в рамках турнира: 1/4 финала - Восток. 1-й матч НХЛ 2021/22. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.