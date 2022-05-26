Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 26.05.2022 запись матча Дата публикации: 27-05-2022

Предлагаем вашему вниманию запись матча New York Rangers vs Carolina Hurricanes, который состоялся 26 мая 2022 года, в рамках турнира: 1/2 финала - Восток. 5-й матч НХЛ 2021/22. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.