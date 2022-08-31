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Манчестер Сити - Ноттингем Форест (31.08.2022) | Чемпионат Англии 2022/2023

Дата публикации: 01-09-2022

Манчестер Сити - Ноттингем Форест АПЛ 31.08.2022

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест, который состоялся 31 августа 2022 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2022/2023, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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