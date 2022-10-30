Крылья Советов - Нижний Новгород (30.10.2022) | Чемпионат России 2022/2023 Дата публикации: 30-10-2022

Предлагаем вашему вниманию запись матча Крылья Советов - Нижний Новгород, который состоялся 30 октября 2022 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2022/2023, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.