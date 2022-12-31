Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед (31.12.2022) | Чемпионат Англии 2022/2023 Дата публикации: 31-12-2022

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед, который состоялся 31 декабря 2022 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2022/2023, 18-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.