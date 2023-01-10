Манчестер Юнайтед - Чарльтон Атлетик (10.01.2023) | Кубок Английской лиги 2022/2023 Дата публикации: 11-01-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Юнайтед - Чарльтон Атлетик, который состоялся 10 января 2023 года, в рамках турнира: Кубок Английской лиги 2022/2023, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.