Манчестер Юнайтед - Барселона (23.02.2023) | Лига Европы 2022/2023 Дата публикации: 24-02-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Юнайтед - Барселона, который состоялся 23 февраля 2023 года, в рамках турнира: Лига Европы 2022/2023, 1/16 финала, ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.