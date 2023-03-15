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Истанбул Башакшехир - Гент (15.03.2023) | Лига конференций 2022/2023

Дата публикации: 15-03-2023

Истанбул Башакшехир - Гент Лига конференций 15.03.2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Истанбул Башакшехир - Гент, который состоялся 15 марта 2023 года, в рамках турнира: Лига конференций 2022/2023, 1/8 финала, ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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