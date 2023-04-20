Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 20.04.2023 запись матча Дата публикации: 21-04-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Sacramento Kings vs Golden State Warriors, который состоялся 20 апреля 2023 года, в рамках турнира: 1/4 финала - Запад. 2-й матч НБА 2022/23. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.