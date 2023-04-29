Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ (29.04.2023) | Чемпионат Белоруссии 2022/2023 Дата публикации: 29-04-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ, который состоялся 29 апреля 2023 года, в рамках турнира: Чемпионат Белоруссии 2022/2023, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.