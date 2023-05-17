Манчестер Сити - Реал Мадрид (17.05.2023) | Лига чемпионов 2022/2023 Дата публикации: 18-05-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Сити - Реал Мадрид, который состоялся 17 мая 2023 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2022/2023, 1/2 финала, ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.