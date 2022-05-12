14:05 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 мая
Свернуть список

Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерз 12.05.2022 запись матча

Дата публикации: 13-05-2023

Edmonton Oilers vs Vegas Golden Knights 

Предлагаем вашему вниманию запись матча Edmonton Oilers vs Vegas Golden Knights, который состоялся 12 мая 2023 года, в рамках турнира: Кубок Стэнли. 1/2 финала - Запад. 5-й матч НХЛ 2022/23. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close