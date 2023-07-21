Динамо Москва - Краснодар (21.07.2023) | Чемпионат России 2023/2024 Дата публикации: 22-07-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Динамо Москва - Краснодар, который состоялся 21 июля 2023 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2023/2024, 1-й тур. Переходные матчи. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.