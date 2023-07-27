Арарат-Армения - Арис (27.07.2023) | Лига конференций 2023/2024 Дата публикации: 28-07-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Арарат-Армения - Арис, который состоялся 27 Июля 2023 года, в рамках турнира: Лига конференций 2023/2024, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.