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Команда Зинченко - Команда Шевченко (05.08.2023) | Товарищеский матч 2023

Дата публикации: 05-08-2023

3 августа 2023
Футбол - Товарищеский матч 2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Команда Зинченко - Команда Шевченко, который состоялся 5 августа 2023 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2023. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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