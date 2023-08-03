Дебрецен - Алашкерт (03.08.2023) | Лига конференций 2023/2024 Дата публикации: 04-08-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Дебрецен - Алашкерт, который состоялся 03 августа 2023 года, в рамках турнира: Лига конференций 2023/2024, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.