Динамо Минск - Славия-Мозырь (13.08.2023) | Чемпионат Белоруссии 2023/2024 Дата публикации: 13-08-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Динамо Минск - Славия-Мозырь, который состоялся 13 августа 2023 года, в рамках турнира: Чемпионат Белоруссии 2023/2024, 17-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.