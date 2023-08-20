Славия-Мозырь - Динамо-Брест (20.08.2023) | Чемпионат Белоруссии 2023/2024 Дата публикации: 20-08-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Славия-Мозырь - Динамо-Брест, который состоялся 20 августа 2023 года, в рамках турнира: Чемпионат Белоруссии 2023/2024, 18-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.