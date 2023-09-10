Казахстан - Северная Ирландия (10.09.2023) | Отборочный турнир ЧЕ 2024 Дата публикации: 10-09-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Казахстан - Северная Ирландия, который состоялся 10 сентября 2023 года, в рамках турнира: Отборочный турнир Чемпионата Европы 2024, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.