Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас (26.09.2023) | Кубок Английской Лиги 2023/2024 Дата публикации: 27-09-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, который состоялся 26 сентября 2023 года, в рамках турнира: Кубок Английской Лиги 2023/2024, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.