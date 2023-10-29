Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (29.10.2023) | Чемпионат Англии 2023/2024 Дата публикации: 29-10-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, который состоялся 29 октября 2023 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2023/2024, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.