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Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ (12.11.2023) | Чемпионат Белоруссии 2023/2024

Дата публикации: 12-11-2023

Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ Беларусь 12.11.2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ, который состоялся 12 ноября 2023 года, в рамках турнира: Чемпионат Белоруссии 2023/2024, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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