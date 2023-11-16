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Люксембург - Босния и Герцеговина (16.11.2023) | Отборочный турнир ЧЕ 2024

Дата публикации: 17-11-2023

Люксембург - Босния и Герцеговина ЧЕ-2024 16.11.2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Люксембург - Босния и Герцеговина, который состоялся 16 ноября 2023 года, в рамках турнира: Отборочный турнир Чемпионата Европы 2024, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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