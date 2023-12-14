Байер - Мольде (14.12.2023) | Лига Европы 2023/2024 Дата публикации: 15-12-2023

<p><span style="word-spacing: 1.1px;">Предлагаем вашему вниманию запись матча Байер - Мольде</span><span style="word-spacing: 1.1px;">, который состоялся 14 декабря<span style="text-align: center; word-spacing: 1.1px;"> </span>2023 года, в рамках турнира: <span style="text-align: center; word-spacing: 1.1px;">Лига Европы</span><span style="text-align: center; word-spacing: 1.1px;"> 2023/2024, 6-й тур</span>. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.</span></p>