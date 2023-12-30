Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед (30.12.2023) | Чемпионат Англии 2023/2024 Дата публикации: 31-12-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, который состоялся 30 декабря 2023 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2023/2024, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.