Нижний Новгород - Арсенал Тула (29.05.2024) | Чемпионат России 2023/2024 Дата публикации: 29-05-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Нижний Новгород - Арсенал Тула, который состоялся 25 мая 2024 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2023/2024 Переходные матчи. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.