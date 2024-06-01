Арсенал Тула - Нижний Новгород (01.06.2024) | Чемпионат России 2023/2024 Дата публикации: 01-06-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Арсенал Тула - Нижний Новгород, который состоялся 01 июня 2024 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2023/2024 Переходные матчи. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.