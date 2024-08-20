Будё-Глимт - Црвена Звезда (20.08.2024) | Лига чемпионов 2024/2025 Дата публикации: 21-08-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Будё-Глимт - Црвена Звезда, который состоялся 20 Августа 2024 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2024/2025, Раунд плей-офф. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.