Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед (19.12.2024) | Кубок Английской Лиги 2024/25 Дата публикации: 20-12-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, который состоялся 19 декабря 2024 года, в рамках турнира: Кубок Английской Лиги 2024/25, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.