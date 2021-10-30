Манчестер Сити - Кристал Пэлас 30 Октября обзор матча Дата публикации: 30-10-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Манчестер Сити - Кристал Пэлас, который состоялся 30 Октября 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2021/2022, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.