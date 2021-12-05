Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 5 Декабря обзор матча Дата публикации: 05-12-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, который состоялся 5 Декабря 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2021/2022, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.