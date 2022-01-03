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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 03 января обзор матча

Дата публикации: 03-01-2022

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон обзор 03.01.2022 АПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, который состоялся 03 января 2022 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2021/2022, 21-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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