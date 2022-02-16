Спортинг - Манчестер Сити 15 февраля обзор матча Дата публикации: 16-02-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Спортинг - Манчестер Сити, который состоялся 15 февраля 2022 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2021/2022, 1/8 Финала, 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.