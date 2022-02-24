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Атлетико - Манчестер Юнайтед 23 февраля обзор матча

Дата публикации: 24-02-2022

Атлетико - Манчестер Юнайтед обзор 23.02.2022 Лига чемпионов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Атлетико - Манчестер Юнайтед, который состоялся 23 февраля 2022 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2021/2022, 1/8 Финала, 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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