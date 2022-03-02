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Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 1 марта обзор матча

Дата публикации: 02-03-2022

Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити обзор 01.03.2022 Кубок Англии

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити, который состоялся 1 марта 2022 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2021/2022, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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