Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6 марта обзор матча Дата публикации: 06-03-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, который состоялся 6 марта 2022 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2021/2022, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.