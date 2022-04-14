Атлетико - Манчестер Сити 13 апреля обзор матча Дата публикации: 14-04-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Атлетико - Манчестер Сити, который состоялся 13 апреля 2022 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 1/4 Финала, ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.