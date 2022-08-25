Динамо Загреб - Будё-Глимт 24 августа обзор матча Дата публикации: 25-08-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Динамо Загреб - Будё-Глимт, который состоялся 24 августа 2022 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2022/2023, 2-й раунд, плей-офф. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.