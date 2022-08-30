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Спартак Москва - Крылья Советов 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2022

Спартак Москва - Крылья Советов обзор 30.08.2022 Кубок России

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Спартак Москва - Крылья Советов, который состоялся 30 августа 2022 года, в рамках турнира: Кубок России 2022/2023, 1/128 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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