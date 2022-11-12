Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд 11 ноября обзор матча Дата публикации: 12-11-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд, который состоялся 11 ноября 2022 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2022/2023, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.