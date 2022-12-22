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Блэкберн Роверс - Ноттингем Форест 21 декабря обзор матча

Дата публикации: 22-12-2022

Блэкберн Роверс - Ноттингем Форест обзор 21.12.2022 Кубок Англии

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Блэкберн Роверс - Ноттингем Форест, который состоялся 21 декабря 2022 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2022/2023, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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