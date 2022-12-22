Хувентуд Торремолинос - Севилья 21 декабря обзор матча Дата публикации: 22-12-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Хувентуд Торремолинос - Севилья, который состоялся 21 декабря 2022 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2022/2023, 2-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.