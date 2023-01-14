Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 14 января обзор матча Дата публикации: 14-01-2023

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, который состоялся 14 января 2023 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2022/2023, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.