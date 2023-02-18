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Ноттингем Форест - Манчестер Сити 18 февраля обзор матча

Дата публикации: 18-02-2023

Ноттингем Форест - Манчестер Сити обзор 18.02.2023 АПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ноттингем Форест - Манчестер Сити, который состоялся 18 февраля 2023 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2022/2023, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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