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Истанбул Башакшехир - Гент 15 марта обзор матча

Дата публикации: 15-03-2023

Истанбул Башакшехир - Гент обзор 15.03.2023 Лига конференций

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Истанбул Башакшехир - Гент, который состоялся 15 марта 2023 года, в рамках турнира: Лига конференций 2022/2023, 1/8 финала, ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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