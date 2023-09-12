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Исландия - Босния и Герцеговина 11 сентября обзор матча

Дата публикации: 12-09-2023

Исландия - Босния и Герцеговина обзор 11.09.2023 ЧЕ-2024

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Исландия - Босния и Герцеговина, который состоялся 11 сентября 2023 года, в рамках турнира: Отборочный турнир Чемпионата Европы 2024, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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