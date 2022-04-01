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Страсбург - ПСЖ 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
29 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Франция - Лига 1, 35-й тур
Страсбург
ПСЖ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - ПСЖ, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Страсбург
      Страсбург
      ПСЖ
      Париж
      Главные тренеры
      Франция Жюльен Стефан
      Аргентина Маурисио Почеттино
      История личных встреч
      14.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 2 ПСЖ4 : 2Страсбург
      10.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 32 Страсбург1 : 4ПСЖ
      23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 ПСЖ4 : 0Страсбург
      14.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 ПСЖ1 : 0Страсбург
      07.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ2 : 2Страсбург
      23.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала ПСЖ2 : 0Страсбург
      05.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Страсбург1 : 1ПСЖ
      17.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 ПСЖ5 : 2Страсбург
      13.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Страсбург2 : 4ПСЖ
      02.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 16 Страсбург2 : 1ПСЖ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ34246476-317876,5
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель34198756-336563,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн341851175-365957,8
      4
      Лига Европы
      		Монако34178955-355957,8
      5
      Лига конференций
      		Ницца341771043-2957-156,9
      6 Страсбург341511855-365654,9
      7 Ланс341591053-425452,9
      8 Лион341411956-4552-152,0
      9 Лилль341312942-405150,0
      10 Нант341481248-415049,0
      11 Брест341291343-484544,1
      12 Монпелье341261646-514241,2
      13 Реймс349131236-374039,2
      14 Анже348111538-513534,3
      15 Лорьян348101633-573433,3
      16 Труа34891730-473332,4
      17 Клермон34891735-633332,4
      18
      Стыковая зона
      		Сент-Этьен347101738-683130,4
      19
      Зона вылета
      		Бордо345121747-842726,5
      20
      Зона вылета
      		Метц344121829-602423,5

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