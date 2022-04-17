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Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
29 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Оттава Сенаторз
      Оттава
      Флорида Пантерз
      Санрайз
      Главные тренеры
      КанадаДи Джей Смит
      КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
      История личных встреч
      27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 БФлорида Пантерз
      04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 0Оттава Сенаторз
      15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 8Оттава Сенаторз
      03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 6Флорида Пантерз
      17.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 1Оттава Сенаторз
      29.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5Флорида Пантерз
      04.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3Оттава Сенаторз
      20.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 7Флорида Пантерз
      12.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Оттава Сенаторз
      30.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2 ОТФлорида Пантерз
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз80411334217334-23612075,0
      2 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
      3 Каролина Харрикейнз8146612620272-19911470,4
      4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
      5 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
      6 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
      7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
      8 Тампа-Бэй Лайтнинг80381025322279-22410867,5
      9 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
      10 Бостон Брюинз8039922325248-21510565,6
      11 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
      12 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
      13 Вашингтон Кэпиталз8035453924272-23710062,5
      14 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
      15 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
      16 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
      17 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
      18 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
      19 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
      20 Нью-Йорк Айлендерс8033126434222-2308251,3
      21 Коламбус Блю Джекетс8025743437254-2937949,4
      22 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
      23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
      24 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
      26 Оттава Сенаторз8025432541223-2607144,4
      27 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
      28 Нью-Джерси Дэвилз8019535444242-2966339,4
      29 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
      30 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
      31 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
      32 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
      Восточная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз80411334217334-23612075,0
      2 Каролина Харрикейнз8146612620272-19911470,4
      3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
      4 Тампа-Бэй Лайтнинг80381025322279-22410867,5
      5 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
      6 Бостон Брюинз8039922325248-21510565,6
      7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
      8 Вашингтон Кэпиталз8035453924272-23710062,5
      9 Нью-Йорк Айлендерс8033126434222-2308251,3
      10 Коламбус Блю Джекетс8025743437254-2937949,4
      11 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
      13 Оттава Сенаторз8025432541223-2607144,4
      14 Нью-Джерси Дэвилз8019535444242-2966339,4
      15 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
      16 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
      Западная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
      2 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
      3 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
      4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
      5 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
      6 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
      7 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
      8 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
      9 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
      10 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
      11 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
      12 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
      13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
      14 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
      15 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
      16 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
      Столичный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Каролина Харрикейнз8146612620272-19911470,4
      2 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
      3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
      4 Вашингтон Кэпиталз8035453924272-23710062,5
      5 Нью-Йорк Айлендерс8033126434222-2308251,3
      6 Коламбус Блю Джекетс8025743437254-2937949,4
      7 Нью-Джерси Дэвилз8019535444242-2966339,4
      8 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
      Атлантический дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз80411334217334-23612075,0
      2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
      3 Тампа-Бэй Лайтнинг80381025322279-22410867,5
      4 Бостон Брюинз8039922325248-21510565,6
      5 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
      7 Оттава Сенаторз8025432541223-2607144,4
      8 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
      Центральный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
      2 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
      3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
      4 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
      5 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
      6 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
      7 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
      8 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
      Тихоокеанский дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
      2 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
      3 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
      4 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
      5 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
      6 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
      7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
      8 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3

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